Зюганов считает, что работа Думы седьмого созыва стала более организованной

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Госдума седьмого созыва стала более организованной, в нижней палате парламента проводятся обсуждения с участием граждан, но, на его взгляд, это не отражается в предлагаемых единороссами законопроектах.
"Общий вывод такой: в Думе стало несколько больше организованности, уделяют много [внимания] внешнему пиару, появились граждане, к которым здесь пытаются прислушиваться, проводят длинные, иногда полезные и нужные заседания и обсуждения", - отметил политик в беседе с журналистами на брифинге по итогам весенней сессии палаты.
"Но это никак не материализуется в проектах законов, которые вносит "Единая Россия" и отстаивает их в Государственной думе", - считает Зюганов.
В Госдуме в пятницу проходит последнее пленарное заседание весенней сессии.