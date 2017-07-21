Зюганов считает, что работа Думы седьмого созыва стала более организованной

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Госдума седьмого созыва стала более организованной, в нижней палате парламента проводятся обсуждения с участием граждан, но, на его взгляд, это не отражается в предлагаемых единороссами законопроектах.

"Общий вывод такой: в Думе стало несколько больше организованности, уделяют много [внимания] внешнему пиару, появились граждане, к которым здесь пытаются прислушиваться, проводят длинные, иногда полезные и нужные заседания и обсуждения", - отметил политик в беседе с журналистами на брифинге по итогам весенней сессии палаты.

"Но это никак не материализуется в проектах законов, которые вносит "Единая Россия" и отстаивает их в Государственной думе", - считает Зюганов.

В Госдуме в пятницу проходит последнее пленарное заседание весенней сессии.