Лавров: слова главы ЦРУ о вмешательстве РФ в выборы в США переходят грани разумного

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Утверждения главы ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы на протяжении более восьми лет, переходят грани разумного. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если утверждается, что мы вмешивались в американские выборы в 2008 и 2012 году, то, значит, президент Барак Обама обязан нам своими победами, - сказал Лавров. - Я оставляю это без комментариев, по-моему, это переходит грани разумного".

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в выборы.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.