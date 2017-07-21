Госдума завершила весеннюю сессию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума под звуки государственного гимна, который исполняли стоя все присутствующие на заседании депутаты, завершила весеннюю сессию палаты.

Подводя итоги первого парламентского года 7-го созыва, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутатами "за прошедшее с начала работы время было внесено 1026 законопроектов, из них 638 находятся на разных этапах рассмотрения, 338 уже рассмотрено".

"225 законов принято, что составляет 58%. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что качество вносимых законопроектов растет… 173 [законопроекта] приняты при поддержке всех фракций", - подчеркнул глава палаты.

Володин также сообщил, что в приоритетных планах палаты - реализация ежегодного Послания президента РФ. "Мы утвердили план работы, который включает в себя принятие 98 законопроектов, 25 законопроектов еще не внесены. Нам необходимо вместе с правительством активизировать работу в этом направлении и завершить ее до конца 2017 года… Мы ждем этих законопроектов", - сказал Володин.

Он напомнил, что из 10 сессий 7-го созыва, Госдума завершает две. "По итогам есть что сказать. Но еще многое предстоит сделать. Мы должны помнить: главную оценку нашей работе дает избиратель. Защита прав и интересов граждан всегда должна оставаться основным нашим приоритетом", - сказал спикер Госдумы.

Потенциал межпарламентского взаимодействия

Володин также считает, что у парламентской дипломатии и межпарламентского взаимодействия есть "большой потенциал". "У межпарламентского взаимодействия и парламентской дипломатии большой потенциал. Но нам необходимо наполнять наши контакты с партнерами конкретным содержанием. Только в этом случае они будут эффективно развиваться", - заявил он в пятницу, подводя итоги второй сессии 7-го созыва.

При этом в качестве позитивного примера спикер напомнил о синхронном рассмотрении совместно с Кнессетом Израиля вопроса в связи с решением Польши снести памятники борцам с фашизмом. "Впервые в ходе нынешней сессии Государственная дума синхронно приняла с Кнессетом Израиля обращение к международным парламентским структурам по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и недопустимости разрушения памятников солдатам и офицерам Красной Армии, жертвам Холокоста", - сказал Володин.

Он призвал "и в дальнейшем выходить на такие конкретные формы сотрудничества, сотрудничества профильных комитетов и межпарламентских комиссий". "Чтобы межпарламентские отношения носили конкретный итог и могли быть оценены нашими избирателями", - заключил глава палаты.

"Разбор завалов"

Володин отметил, что Госдума ликвидирует называемые законодательные завалы, скопившиеся из законопроектов прошлых созывов нижней палаты парламента, уже в следующую весеннюю сессию.

"У нас есть все возможности при том темпе, который мы набрали вместе, который стал уже привычным, завершить эту работу к началу весенней сессии следующего года", - сказал он.

Спикер сообщил, что на сегодняшний день Госдума на 59% сократила количество "законодательных завалов", в работе остается 840 законопроектов.

Конструктивные отношения с кабмином

Госдуме седьмого созыва удалось выстроить конструктивное взаимодействие с правительством, указал также Володин. "Нам удалось выстроить конструктивные отношения с правительством, закрепив это в наших регламентах, что позволило повысить качество принимаемых решений", - сказал он.

На его взгляд, "и дальше необходимо развивать формы взаимодействия с правительством, чтобы улучшить правоприменительную практику и повысить эффективность парламентского контроля за реализацией принимаемых решений". При этом Володин подчеркнул важность того, что, "решая вопросы оптимальных норм законов", Госдума выходит на новый качественный уровень, который поддерживается всеми фракциями.

"Да, это непросто, но в итоге окончательный вариант закона получает максимальное одобрение. В этом случае мы с вами должны понимать, если закон поддержали все политические фракции Госдумы, его поддержало и подавляющее большинство населения нашей страны", - указал спикер.