Лавров заявил, что РФ не верит в смену режима в КНДР

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не верит в возможность смены режима где бы то ни было, в том числе в КНДР. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Мы не верим в смену режимов где бы то ни было", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, может ли кризис на Корейском полуострове быть решен путем смены режима в КНДР.

Ранее американский дипломат Энтони Блинкен, занимавший в администрации Барака Обамы пост заместителя госсекретаря, выразил мнение, что власть в КНДР может поменяться в любой момент. Он также отметил, что США, Китаю, Республике Корее и Японии необходимо провести консультации, чтобы быть готовыми к возможности такого варианта развития событий.

По его словам, в числе вопросов, которые следует обсудить Вашингтону, Пекину, Сеулу и Токио, - "управление ядерными объектами на территории Северной Кореи, отправка военнослужащих, система управления в стране после смены режима Ким Чен Ына".