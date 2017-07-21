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Песков подтвердил дату телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки"

Политика
21 июля, 15:06 дата обновления: 21 июля, 15:20 UTC+3

Переговоры состоятся 24 июля

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) пройдет 24 июля, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да", - ответил представитель Кремля на вопрос, удалось ли сторонам согласовать дату 24 июля для телефонного разговора лидеров "нормандской четверки".

После прошедших 7 июля на полях G20 в Гамбурге переговоров президентов РФ и США и состоявшихся там же контактов глав России, Германии и Франции стало известно о договоренности провести в ближайшее время телефонный разговор лидеров "нормандской четверки", после которого, возможно, последует и личная встреча руководителей России, Германии, Франции и Украины.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Востоке Украины. В феврале 2015 года Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко провели 17-часовые переговоры в Минске, в результате которых были принят комплекс мер по выполнению минских соглашений - основа для мирного урегулирования в Донбассе.

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Темы
Кризис на Украине Переговоры "нормандской четверки"
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Песков, Дмитрий Сергеевич
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