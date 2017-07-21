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Облизбирком не стал регистрировать Чудновец кандидатом на выборы свердловского губернатора

Политика
21 июля, 15:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июля. /ТАСС

Осужденная ранее за репост воспитательница из Кургана предоставила в комиссию неполный пакет документов

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Евгения Чудновец

Евгения Чудновец

© Артем Коротаев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области не стала регистрировать выдвижение на выборы главы региона воспитательницы из Кургана Евгении Чудновец, ранее осужденной за репост видеоролика с издевательствами над ребенком и вышедшей на свободу после отмены приговора, из-за неполного пакета документов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Была попытка регистрации выдвижения Евгении Чудновец от Интернациональной партии России, но был предоставлен неполный пакет документов", - сказали в пресс-службе.

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Там отметили, что этап выдвижения кандидатов на должность главы региона, а с ним и предоставление соответствующих документов в облизбирком, завершаются 21 июля. Теперь до 26 июля претенденты должны сдать в избирком пакет документов для регистрации, в том числе и листы поддержки своего выдвижения для прохождения муниципального фильтра.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября. На сегодняшний день об участии в выборах главы региона заявили десять человек: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"), председатель общероссийской общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции"), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец ("Патриоты России"), юрист Иван Волков ("Российский общенародный союз").

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