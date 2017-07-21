Источник: первый замглавы Минздрава Игорь Каграманян может покинуть свой пост

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян может покинуть свой пост в ближайшее время, и уже осенью 2017 года перейти на работу в Совет Федерации. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.

"Да, это правда, приказ уже есть" , - сказал источник в Министерстве здравоохранения РФ.

По его словам, возможно, уже осенью 2017 года Каграманян перейдет в Совет Федерации. На данный момент первый замминистра находится в плановом отпуске, но может его продлить.

В пресс-службе ведомства информацию об увольнении Каграманяна пока не смогли прокомментировать.

5 июля ТАСС сообщал о том, что врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представил в региональный избирком кандидатов в члены Совета Федерации. Ими стали депутат Госдумы Александр Грибов, ректор Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова Александр Русаков и первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Должность замминистра Каграманян занимает с 2012 года. Он курирует вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения граждан, организации скорой и экстренной медицинской помощи, кадрового обеспечения, медицинского образования и аккредитации.