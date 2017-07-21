Источник: первый замглавы Минздрава Игорь Каграманян может покинуть свой пост

Тренер: пловцу Дратцеву рано завершать карьеру, в марафоне его время только начинаетсяСпорт 21 июля, 16:42
Собянин утвердил налоговые льготы для инновационных промышленных предприятийМосква 21 июля, 16:42
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколеОбщество 21 июля, 16:37
Паломники из-за рубежа приехали в Севастополь поклониться древним православным святынямОбщество 21 июля, 16:35
Завершилось выдвижение кандидатов на участие в выборах главы Свердловской областиНовости Урала 21 июля, 16:32
Путин признался, что не пользуется соцсетями и не имеет отношения ни к одному аккаунтуОбщество 21 июля, 16:31
ITF дисквалифицировала капитана женской сборной Румынии Настасе до декабря 2020 годаСпорт 21 июля, 16:27
Пловец Дратцев не исключает, что завершит карьеру после завоевания бронзы ЧМСпорт 21 июля, 16:25
Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 16:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян может покинуть свой пост в ближайшее время, и уже осенью 2017 года перейти на работу в Совет Федерации. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.
"Да, это правда, приказ уже есть" , - сказал источник в Министерстве здравоохранения РФ.
По его словам, возможно, уже осенью 2017 года Каграманян перейдет в Совет Федерации. На данный момент первый замминистра находится в плановом отпуске, но может его продлить.
В пресс-службе ведомства информацию об увольнении Каграманяна пока не смогли прокомментировать.
5 июля ТАСС сообщал о том, что врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представил в региональный избирком кандидатов в члены Совета Федерации. Ими стали депутат Госдумы Александр Грибов, ректор Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова Александр Русаков и первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.
Должность замминистра Каграманян занимает с 2012 года. Он курирует вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения граждан, организации скорой и экстренной медицинской помощи, кадрового обеспечения, медицинского образования и аккредитации.