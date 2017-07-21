Путин не исключил, что примет участие в выборах-2018

Тренер: пловцу Дратцеву рано завершать карьеру, в марафоне его время только начинаетсяСпорт 21 июля, 16:42
Собянин утвердил налоговые льготы для инновационных промышленных предприятийМосква 21 июля, 16:42
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - ПлатовОбщество 21 июля, 16:37
Паломники из-за рубежа приехали в Севастополь поклониться древним православным святынямОбщество 21 июля, 16:35
Завершилось выдвижение кандидатов на участие в выборах главы Свердловской областиНовости Урала 21 июля, 16:32
Путин признался, что не пользуется соцсетями и не имеет отношения ни к одному аккаунтуОбщество 21 июля, 16:31
ITF дисквалифицировала капитана женской сборной Румынии Настасе до декабря 2020 годаСпорт 21 июля, 16:27
Пловец Дратцев не исключает, что завершит карьеру после завоевания бронзы ЧМСпорт 21 июля, 16:25
Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 16:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил своего участия в выборах главы государства в 2018 году.
"Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил, я еще посмотрю, в 2018 году выборы, до начала избирательной кампании время еще есть - посмотрим", - сказал Путин во время программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".
"У меня была возможность [изменить Конституцию], меня даже упрашивали в свое время Конституцию поменять. Я не стал этого делать. И не намерен делать это в будущем", - сказал глава государства в программе "Недетский разговор с Владимиром Путиным".
Он обратил внимание на статью Основного закона, касающуюся сроков нахождения на посту главы государства. "В Конституции все написано", - подчеркнул Путин. Он добавил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.
Конституция РФ позволяет одному человеку занимать пост президента не более двух сроков подряд. Путин был выбран главой государства в 2012 году. До этого он исполнял эти обязанности с 2000 по 2008 год.