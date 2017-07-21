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Путин не исключил, что примет участие в выборах-2018

Политика
21 июля, 16:36 дата обновления: 21 июля, 16:43 UTC+3

Президент заявил, что еще не решил, нужно ли ему "дальше продолжать свою работу в этом качестве"

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил своего участия в выборах главы государства в 2018 году.

"Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил, я еще посмотрю, в 2018 году выборы, до начала избирательной кампании время еще есть - посмотрим", - сказал Путин во время программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Президент заметил, что ему "придется когда-нибудь это сделать все равно" - завершить работу на главном государственном посту страны.
 
"Есть предусмотренные Конституцией сроки исполнения президентом своих обязанностей", - подчеркнул он.
 
Глава государства отметил, что не собирается менять Конституцию для выборов.

"У меня была возможность [изменить Конституцию], меня даже упрашивали в свое время Конституцию поменять. Я не стал этого делать. И не намерен делать это в будущем", - сказал глава государства в программе "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Он обратил внимание на статью Основного закона, касающуюся сроков нахождения на посту главы государства. "В Конституции все написано", - подчеркнул Путин. Он добавил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.

Конституция РФ позволяет одному человеку занимать пост президента не более двух сроков подряд. Путин был выбран главой государства в 2012 году. До этого он исполнял эти обязанности с 2000 по 2008 год.

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