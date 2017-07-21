Неверов стал единственным мужчиной в комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов вошел в состав думского комитета по делам семьи, женщин и детей, став в нем единственным мужчиной. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба парламентария.
"Не смог отказать [председателю комитета, члену фракции КПРФ] Тамаре Васильевне Плетневой. Теперь я первый и единственный мужчина в этом комитете", - приводит пресс-служба слова Неверова.
В ведении комитета в седьмом созыве было несколько резонансных законопроектов, в частности отклоненный законопроект о запрете беби-боксов и принятый законопроект о декриминализации семейных побоев.