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Неверов стал единственным мужчиной в комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей

Политика
21 июля, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Секретарь Генсовета "Единой России" сказал, что не смог отказать председателю комитета, члену фракции КПРФ Тамаре Плетневой

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов вошел в состав думского комитета по делам семьи, женщин и детей, став в нем единственным мужчиной. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба парламентария.

"Не смог отказать [председателю комитета, члену фракции КПРФ] Тамаре Васильевне Плетневой. Теперь я первый и единственный мужчина в этом комитете", - приводит пресс-служба слова Неверова.

В ведении комитета в седьмом созыве было несколько резонансных законопроектов, в частности отклоненный законопроект о запрете беби-боксов и принятый законопроект о декриминализации семейных побоев.

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Персоны
Неверов, Сергей Иванович Плетнева, Тамара Васильевна
Страны
Россия
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