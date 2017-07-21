СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал политиков не спекулировать на проблемах, а предлагать решения. "Жизнь настолько сложна и многообразна, что решить все вопросы и решить их идеальным образом не представляется возможным и не представится вообще никому, - заявил он, общаясь с воспитанниками центра "Сириус". - Но это не значит, что не нужно к этому стремиться. Нельзя только спекулировать на этих проблемах, а нужно предлагать все время свои решения".

Одной из такой тем для спекуляций президент назвал коррупцию. "Она во всем мире распространена, а в странах с переходной экономикой <...> это сложнее и там она нарастает", - отметил он.

Путин признался, что лично ему интересны те политики - даже не стоящие у власти, - которые предлагают интересные, смелые и прорывные решения. "Вот с такими людьми мы, конечно, всегда будем работать", - заверил он.

Президент напомнил, что в России несколько лет была максимально либерализирована партийная система. Он заметил, что некоторые считают такое большое количество партий, которые существуют в России, негативным явлением. Согласно этому мнению, такое положение дел снижает уровень ответственности политических партий за их слова и дела. Глава государства уверен, что ценность партий, даже не представленных в Госдуме, в генерации идей и критике власти, "а действующую власть всегда есть за что критиковать".