Путин: Украина захлебывается в коррупции, проникшей даже в высшие эшелоны власти

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Украина захлебывается в коррупции, причем она есть даже в высших эшелонах власти.

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"Они [новые политики на Украине] пришли к власти - и что? Коррупции стало еще больше, Украина захлебывается в этой коррупции, причем на самых верхних эшелонах власти - и донизу", - заявил он в передаче "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Путин напомнил, что находящиеся сейчас у власти в Киеве силы пришли к ней в том числе с лозунгом борьбы с коррупцией.

"Мало только кричать: "Держи вора!" - заявил он. - Надо еще и самому не воровать".