МИД РФ: Литва последовательно пытается фальсифицировать роль СССР в победе над фашизмом

Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал чемпионата мираСпорт 21 июля, 19:29
Лесун и еще три российских пятиборца вышли в финал чемпионата ЕвропыСпорт 21 июля, 19:21
"Ростов" весной проведет на арене ЧМ-2018 три тестовых матчаСпорт 21 июля, 19:16
Новые требования к застройщикам снизят риски, но вызовут передел рынкаЭкономика и бизнес 21 июля, 19:15
NYT: Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого домаМеждународная панорама 21 июля, 19:11
Норвежец Боассон Хаген выиграл 19-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 21 июля, 19:06
Лавров рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с ТрампомПолитика 21 июля, 18:52
Шибалов назвал 13-й этап самым сложным на ралли "Шелковый путь"Спорт 21 июля, 18:34
США ввели запрет на поездки американцев в КНДРМеждународная панорама 21 июля, 18:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Литва проводит последовательную линию на фальсификацию роли СССР в победе над фашизмом. Об этом заявили в пятницу в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России, комментируя появившуюся на официальных аккаунтах МИД Литвы в социальных сетях инфографику относительно якобы имевшего место сотрудничества между СССР и Третьим рейхом.
В департаменте указали на то, что в публикациях передергиваются исторические факты и содержится откровенная ложь. "Что же касается формы подачи материала, то она, прямо скажем, рассчитана на каких-то недоумков", - добавили в МИД РФ.
"Как известно, Литва и другие наши прибалтийские соседи проводят последовательную линию на фальсификацию советского периода истории, обеляют и героизируют нацистов и их местных пособников", - отметили в министерстве.
"Опубликованные литовским дипведомством сюжеты лишний раз подтверждают желание Вильнюса любой ценой извратить решающую роль Советского Союза в освобождении Европы от гитлеровского рабства", - указали в МИД РФ.