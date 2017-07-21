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МИД РФ: Литва последовательно пытается фальсифицировать роль СССР в победе над фашизмом

Политика
21 июля, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В российском ведомстве отметили, что в публикациях официальных аккаунтов МИД Литвы "передергиваются исторические факты и содержится откровенная ложь"

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Литва проводит последовательную линию на фальсификацию роли СССР в победе над фашизмом. Об этом заявили в пятницу в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России, комментируя появившуюся на официальных аккаунтах МИД Литвы в социальных сетях инфографику относительно якобы имевшего место сотрудничества между СССР и Третьим рейхом.

В департаменте указали на то, что в публикациях передергиваются исторические факты и содержится откровенная ложь. "Что же касается формы подачи материала, то она, прямо скажем, рассчитана на каких-то недоумков", - добавили в МИД РФ.

"Как известно, Литва и другие наши прибалтийские соседи проводят последовательную линию на фальсификацию советского периода истории, обеляют и героизируют нацистов и их местных пособников", - отметили в министерстве.

"Опубликованные литовским дипведомством сюжеты лишний раз подтверждают желание Вильнюса любой ценой извратить решающую роль Советского Союза в освобождении Европы от гитлеровского рабства", - указали в МИД РФ.

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