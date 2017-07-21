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РФ предоставила США данные, опровергающие запуск КНДР межконтинентальной ракеты

Политика
21 июля, 18:59 UTC+3 МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия последовательно поддерживала все резолюции Совбеза ООН, направленные на замораживание ядерной программы КНДР

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Москва предоставила Вашингтону данные, свидетельствующие о том, что запущенная КНДР ракета не являлась межконтинентальной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News.

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Отвечая на вопрос о том, может ли кризис на Корейском полуострове быть решен сменой режима в КНДР, глава ведомства подчеркнул, что Россия "не верит в смену режимов где бы то ни было". "Я слышал голоса энтузиастов в США, включая и членов администрации, которые говорили о том, что терпение кончилось, угроза продолжает расти, межконтинентальные ракеты были запущены", - сказал он. Однако, как напомнил министр, согласно российским данным, тип ракеты не был межконтинентальным.

"В тот самый день, когда наши президенты [России и США Владимир Путин и Дональд Трамп] встречались в Гамбурге, наши военные предоставили Пентагону данные с наших радаров, которые расположены прямо у границы с Северной Кореей. И, согласно этим данным, это была не межконтинентальная ракета, - сообщил Лавров. - Однако американцы сказали, что это неправильные расчеты".

Он также подчеркнул, что Россия последовательно поддерживала все резолюции Совбеза ООН, направленные на замораживание ядерной программы КНДР. При этом он напомнил, что изначально подразумевалось, что все санкции будут направлены исключительно на лиц, связанных с разработкой или финансированием ядерной программы. "Когда на стол были положены предложения, направленные на то чтобы практически задушить северокорейскую экономику, запрещающие любой экспорт из страны и импорт в страну, запрещающие любой контакт с северокорейским руководством, - мы не можем поддержать такой подход", - пояснил министр.

Запуск ракеты

Центральное телевидение КНДР 4 июля объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. В Пентагоне также пришли к выводу, что ракета была межконтинентальной. Однако, по данным Минобороны РФ, ее тактико-технические характеристики соответствовали ракете средней дальности.

Разногласия в оценках типа ракеты, запущенной КНДР, прозвучали 5 июля на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Позиция российской стороны, озвученная заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым, вызвала негодование у постпреда США Никки Хейли, которая заявила о готовности предоставить данные американской разведки, подтверждающие, что КНДР на самом деле запустила межконтинентальную баллистическую ракету. На том же заседании Россия и Китай представили совместную инициативу по снижению напряженности на Корейском полуострове, которая предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи, однако американская сторона ее не поддержала.

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Ракетные запуски в КНДР
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