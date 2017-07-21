Лавров: ситуация вокруг дипсобственности РФ в США делает работу Белого дома невыносимой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российская дипломатическая собственность в США была изъята для того, чтобы сделать работу администрации президента США Дональда Трампа невыносимой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News.

"Это (изъятие дипсобственности - прим. ред.) была мера, предназначенная, наряду с остальными шагами, для того, чтобы сделать работу текущей администрации абсолютно невыносимой", - сказал он.

Лавров напомнил, что, согласно американской истории, эта страна была создана во многом благодаря войнам, состоявшимся на этой земле, захвату собственности и земель. "Но я никогда не подозревал, что подобное будет сделано стороной, которая сегодня придерживается совсем другой философии, - указал глава МИД РФ. - Впрочем, когда люди говорят, что дипломаты были высланы, а собственность арестована в качестве наказания России за вмешательство в американские выборы, не верьте этой ерунде, потому что в официальной ноте, полученной нами из Государственного департамента, ничего не говорится о причинах изъятия собственности".

"Таким образом, это прямой грабеж. И международное право полностью нарушено, и мы будем действовать, основываясь на международном праве, чтобы вернуть ее [собственность]", - подчеркнул министр.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

Вопрос о возвращении российской дипсобственности стал центральным на прошедших в понедельник в Вашингтоне консультациях между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

Сотрудничество РФ и США

Лавров заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отлично понимают, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по международным вопросам ускорит их решение.

По его словам, первая встреча российского и американского лидеров в Гамбурге показала, что оба президента "однозначно понимают интересы своей страны и готовы их отстаивать в долгосрочной перспективе". "Путин и Трамп ясно понимают, что лучше для Москвы и Вашингтона, что интересы наших стран будут лучше застрахованы, если мы будем сотрудничать, - указал министр. - Кроме того, если мы будет сотрудничать по вопросам, которые важны для всего мира, то они будут решаться намного быстрее и эффективнее, так как это сейчас происходит в некоторых частях Сирии".

"Я слышал, что Трампа обвиняют в том, что он предает интересы США. На самом деле это не так, - подчеркнул Лавров. - На пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом в Гамбурге Путин сообщил журналистам, что вопрос вмешательства РФ в выборы поднимался, он подтвердил, что Россия никогда не делала ничего, чтобы вмешиваться в американские выборы. Президент Трамп также лично сказал своей делегации, что он верит Путину".

О "вмешательстве" РФ в выборы в США

Лавров назвал странным, что опытные разведывательные и специальные службы США не дают фактов о вмешательстве РФ в американские выборы.

"У нас нет причин полагать, что его желание продвигать интересы США и интерес сделать этот мир безопаснее вместе с Россией, на основе нашего сотрудничества, баланса интересов, является неискренним, - сказал министр. - Что же касается ситуации, в которой он оказался, я не думаю, что на него идут нападки из-за того, что случилось между ним и Россией в прессе".

"Я верю, что результаты выборов были шоком для истеблишмента Соединенных Штатов, - предположил Лавров. - [Отсюда] вся это лавина атак, абсолютно беспочвенных обвинений, по крайней мере в том, что касается России в этой кампании".

Министр обратил внимание на то, что после многих месяцев обвинений Москва не увидела доказательств российского вмешательства в американские выборы. "Я не могу себе представить, что с опытом ЦРУ, АНБ, ФБР и многих других разведывательных и специальных служб, в США нет экспертов, которые бы смогли представить общественности факты таким образом, чтобы не скомпрометировать источники, - указал глава МИД РФ. - То, что во всех этих семнадцати структурах не было ни одного профессионала я просто не могу поверить".

"Таким образом борьба продолжается, они хотят сделать жизнь этой администрации ничтожной, - отметил министр. - Люди пытаются говорить об импичменте, я читал об этом, но, честно говоря, я все меньше и меньше читаю новости из США".

С американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что РФ якобы вмешивалась в ход избирательной кампании президента США. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.