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Путин рассказал, как стал президентом

Политика
21 июля, 19:12 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Российский лидер отметил, что он не планировал быть главой государства, но посоветовал всегда ставить перед собой масштабные цели

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что не собирался становиться главой государства, но посоветовал всегда ставить масштабные цели.

"Я уже рассказывал, но повторю еще раз: я не планировал стать президентом, меня ничто к этому не подвигало", - признался Путин, отвечая на вопросы воспитанников детского центра "Сириус".

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"Первый президент России Борис Николаевич Ельцин пригласил меня к себе и сказал, что хочет предложить мою кандидатуру на должность председателя правительства РФ с тем, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я ему прямо тут же ответил: "Борис Николаевич, я к этому не готов. Для этого нужно полностью изменить свою судьбу. Я не готов к этому". Он подумал, пауза наступила, и говорит: "Но вы еще подумайте, мы к этому еще вернемся", - пересказал разговор 1999-го года Путин. Он напомнил, что Ельцин все же предложил его кандидатуру Госдуме в качестве председателя правительства, а потом "все постепенно, естественным образом подошло к предвыборной президентской кампании".

Глава государства посоветовал ребятам: "Надо ставить перед собой масштабные, труднодостижимые цели. В целом, они достигаются". Для примера президент привел показатель российской экономики: "Как бы ни было сложно, она у нас почти в два раза по размерам увеличилась, в разы выросли реальные доходы населения <...> Начиная c 2000 года серьезным образом изменилась ситуация с доходами населения, в заработных платах, в пенсионном обеспечении". "У нас фактически развалились Вооруженные силы к 1999 году, а сейчас у нас совершенно другая армия - она небольшая, компактная, эффективная", - привел еще один пример Путин.

Он уверен: "Есть все основания полагать, что мы эти цели достигнем и задачи, которые стоят перед страной, решим".

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