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Путин намерен обсудить с Алиевым поиск решения региональных проблем и двусторонние вопросы

Политика
21 июля, 21:59 дата обновления: 21 июля, 22:00 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Президент РФ отметил, что у Москвы и Баку есть много совместных планов на будущее

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет способствовать поиску решения имеющихся региональных проблем.

"Рад возможности с вами поговорить и о наших двусторонних отношениях, и о том, как ситуация складывается в регионе, она не простая", - обратился Путин к Алиеву в начале их двусторонней встречи в Сочи. "Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем, но и разумеется поговорим о том, как развиваются двусторонние связи между Азербайджаном и Российской Федерацией", - добавил президент РФ.

Путин отметил, что у Москвы и Баку есть много совместных планов на будущее. "Рад возможности с вами встретиться и поговорить по всем этим направлениям", - заключил российский лидер. Он отметил, что прибыл на эту встречу после встречи с ребятами в образовательном центре "Сириус". "Очень порадовался тому как развивается этот проект, вам тоже с удовольствием расскажу об этом", - сказал глава государства.

Как отметил Алиев, отношения Азербайджана и России развиваются очень успешно.

Он отметил, что такие контакты случаются регулярно и дают "хороший импульс развитию наших двусторонних отношений, которые развиваются очень успешно". "Мы удовлетворены высоким уровнем наших отношений, активно сотрудничаем в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, хорошие есть перспективы в транспортной, энергетической сферах", - сказал Алиев. Он добавил, что отношения двух стран имеют многоплановый характер. "Конечно, есть необходимость в периодических консультациях по важным вопросам региональной, мировой политике и, конечно, по двусторонним отношениям и вопросам укрепления безопасности в нашем регионе", - заключил президент Азербайджана.

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Визит Путина в центр "Сириус"
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