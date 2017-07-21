Рогозин назвал чушью информацию о своем прилете в Молдавию на военном самолете

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал чушью информацию о том, что он прилетит в Молдавию на самолете Министерства обороны РФ во время визита российской делегации, которая планирует посетить Кишинев в связи с 25-летием начала миротворческой операции в Приднестровье.

"Странные люди. Сначала сами придумали, что я лечу к ним на военном самолете [на ТУ-160?], а потом поверив в эту чушь, устроили переполох", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Странные люди. Сначала сами придумали, что я лечу к ним на военном самолёте (на ТУ-160?☺), а потом поверив в эту чушь, устроили переполох — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 July 2017

Ранее премьер Молдавии Павел Филип заявил, что Рогозин не должен прилетать в Молдавию на военном самолете. "У него нет никаких ограничений на въезд в Молдавию, важно, как он приедет. Если он хочет прилететь на военном самолете в Тирасполь, то он не прилетит на военном самолете. А если хочет приехать в нормальном режиме на рейсовом самолете, то, конечно, мы приветствуем его визит, и никто не запретит ему въезжать в Молдавию", - заявил Филип журналистам в пятницу.

"Премьер Молдавии не хочет, чтобы я прилетел на самолете. Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолет или мотоцикл?", - иронизирует Рогозин.

Ранее МИД Молдавии предложил российской делегации, в составе которой также артисты и журналисты, планировавшие принять участие в мероприятиях годовщины миротворческой операции в Приднестровье, отменить визит в страну. Возражения молдавской стороны вызвал тот факт, что делегация планирует прибыть на самолетах Министерства обороны РФ.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил отказ правительства принять в Кишиневе самолеты Министерства обороны РФ с делегацией из Москвы. "Когда недавно в нейтральную Молдавию прибыл самолет министерства обороны США с группой генералов, это не вызвало у правительства вопросов", - заметил Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.