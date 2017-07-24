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Врио губернатора Севастополя представил в избирком три кандидатуры на пост сенатора

Политика
24 июля, 12:12 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 24, июля. /ТАСС

Дмитрий Овсянников предложил кандидатуры Андрея Шишкина, Андрея Соболева и Валерия Куликова

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников представил в Севастопольскую городскую избирательную комиссию свои кандидатуры на должность члена Совета Федерации. Об этом сообщила на заседании избиркома в понедельник член комиссии Светлана Вечеря.

"Кандидатом [Овсянниковым] поданы документы в отношении трех кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ: Шишкина Андрея Николаевича, Соболева Андрея Николаевича и Куликова Валерия Владимировича", - сказала Вечеря, докладывая о результатах рассмотрения регистрационных документов Овсянникова.

Андрей Шишкин - контр-адмирал запаса, сейчас занимает должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Андрей Соболев в данный момент представляет Севастополь в Совете Федерации. Владимир Куликов - вице-адмирал, заместитель командующего ЧФ РФ.

Ранее сообщалось, что в понедельник Севастопольским избиркомом было принято решение о регистрации Овсянникова кандидатом на выборы губернатора Севастополя. Помимо него, регистрацию уже прошли Роман Кияшко от КПРФ и Илья Журавлев от ЛДПР. Решение о регистрации или об отказе в ней ожидают Виктор Резанов от партии "Народ против коррупции", Иван Ермаков от партии "Патриоты России", Вадим Колесниченко от партии "Великое Отечество" и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости. Оно будет принято 25 июля.

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября этого года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. Вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.

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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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