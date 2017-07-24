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Матвиенко пока не видит необходимости в отмене муниципального фильтра на выборах

Политика
24 июля, 12:26 дата обновления: 24 июля, 12:31 UTC+3

Председатель Совфеда отметила, что "часто менять выборочно законодательство нецелесообразно"

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Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Необходимость отмены муниципального фильтра на выборах в настоящее время отсутствует. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года.

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"Часто менять выборочно законодательство нецелесообразно. Мы прошли путь становления избирательной системы, она более демократическая, чем в некоторых других странах. Я не вижу необходимости новых изменений. Фильтр принят, чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей", - сказала Матвиенко.

"Я бы пока не торопилась [отменять муниципальный фильтр], надо поизучать практику. Может быть, просто сама правоприменительная практика не эффективно ведется, есть замечания к тому, как он [муниципальный фильтр] применяется. После того как мы посмотрим, что не работает, возможно, будем обсуждать эту тему, но сегодня я этой необходимости не вижу", - отметила она.

По словам Матвиенко, муниципальный фильтр был принят в свое время не случайно, а чтобы не допустить к выборам "случайных" людей, чтобы "не превращать выборы в несерьезную историю". Вторая причина - повышение роли муниципальных депутатов.

Муниципальный фильтр на выборах губернаторов был введен в 2012 году. Согласно закону, выдвижение кандидата на эту должность должны поддержать от 5% до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта РФ, каждый из которых может поддержать только одного кандидата. Это значительно осложняет участие в выборах думской оппозиции и непарламентских партий, так как большинство муниципальных депутатов представляют "Единую Россию".

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