Матвиенко пока не видит необходимости в отмене муниципального фильтра на выборах

Мутко высоко оценил шансы России на проведение ЧМ-2019 по боксуСпорт 24 июля, 13:08
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арестПроисшествия 24 июля, 13:02
Пассажиропоток российских авиакомпаний за 6 месяцев вырос на 21,5%Транспорт 24 июля, 12:54
В офисе "Алросы" в Москве идут обыскиПроисшествия 24 июля, 12:54
Бизнесмен Федяев сменил Кремлева во главе промоутерской компании "Патриот"Спорт 24 июля, 12:54
Курс евро достиг 70 рублей впервые с 16 ноябряЭкономика и бизнес 24 июля, 12:52
Депутаты Госдумы вместе с европарламентариями планируют вновь посетить СириюПолитика 24 июля, 12:49
Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в КрымуЭкономика и бизнес 24 июля, 12:45
Британская команда "Скай" заработала более €700 тыс. призовых по итогам "Тур де Франс"Спорт 24 июля, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Необходимость отмены муниципального фильтра на выборах в настоящее время отсутствует. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года.
"Часто менять выборочно законодательство нецелесообразно. Мы прошли путь становления избирательной системы, она более демократическая, чем в некоторых других странах. Я не вижу необходимости новых изменений. Фильтр принят, чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей", - сказала Матвиенко.
"Я бы пока не торопилась [отменять муниципальный фильтр], надо поизучать практику. Может быть, просто сама правоприменительная практика не эффективно ведется, есть замечания к тому, как он [муниципальный фильтр] применяется. После того как мы посмотрим, что не работает, возможно, будем обсуждать эту тему, но сегодня я этой необходимости не вижу", - отметила она.
По словам Матвиенко, муниципальный фильтр был принят в свое время не случайно, а чтобы не допустить к выборам "случайных" людей, чтобы "не превращать выборы в несерьезную историю". Вторая причина - повышение роли муниципальных депутатов.
Муниципальный фильтр на выборах губернаторов был введен в 2012 году. Согласно закону, выдвижение кандидата на эту должность должны поддержать от 5% до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта РФ, каждый из которых может поддержать только одного кандидата. Это значительно осложняет участие в выборах думской оппозиции и непарламентских партий, так как большинство муниципальных депутатов представляют "Единую Россию".