Матвиенко пока не видит необходимости в отмене муниципального фильтра на выборах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Необходимость отмены муниципального фильтра на выборах в настоящее время отсутствует. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года.

"Часто менять выборочно законодательство нецелесообразно. Мы прошли путь становления избирательной системы, она более демократическая, чем в некоторых других странах. Я не вижу необходимости новых изменений. Фильтр принят, чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей", - сказала Матвиенко.

"Я бы пока не торопилась [отменять муниципальный фильтр], надо поизучать практику. Может быть, просто сама правоприменительная практика не эффективно ведется, есть замечания к тому, как он [муниципальный фильтр] применяется. После того как мы посмотрим, что не работает, возможно, будем обсуждать эту тему, но сегодня я этой необходимости не вижу", - отметила она.

По словам Матвиенко, муниципальный фильтр был принят в свое время не случайно, а чтобы не допустить к выборам "случайных" людей, чтобы "не превращать выборы в несерьезную историю". Вторая причина - повышение роли муниципальных депутатов.

Муниципальный фильтр на выборах губернаторов был введен в 2012 году. Согласно закону, выдвижение кандидата на эту должность должны поддержать от 5% до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта РФ, каждый из которых может поддержать только одного кандидата. Это значительно осложняет участие в выборах думской оппозиции и непарламентских партий, так как большинство муниципальных депутатов представляют "Единую Россию".