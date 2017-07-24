Путин поздравил Мирзиёева с 60-летием и обсудил вопросы сотрудничества

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 60-летием и пожелал дальнейших успехов в государственной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора лидеры обсудили "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации итогов государственного визита президента Узбекистана в Россию (4-5 апреля с.г.)".

Ранее также была направлена поздравительная телеграмма Путина Мирзиёеву.