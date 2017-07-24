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Путин поздравил Мирзиёева с 60-летием и обсудил вопросы сотрудничества

Политика
24 июля, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации итогов государственного визита президента Узбекистана в Россию"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 60-летием и пожелал дальнейших успехов в государственной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора лидеры обсудили "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации итогов государственного визита президента Узбекистана в Россию (4-5 апреля с.г.)".

Ранее также была направлена поздравительная телеграмма Путина Мирзиёеву.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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