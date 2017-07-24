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СФ обратится к президенту для разработки ответных мер на закон о сносе памятников в Польше

Политика
24 июля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что прощать такие вещи "недопустимо, и это позиция не только России"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации намерен во вторник обратиться к президенту РФ с просьбой разработать ответные меры в связи с принятием в Польше закона о сносе памятников советским воинам. Об этом сообщила в понедельник журналистам спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Мы подготовили обращение, завтра на пленарном заседании хотим обратиться к президенту РФ, с тем чтобы он дал поручение соответствующим министерствам и ведомствам разработать комплекс ответных мер для подобного рода действий польских властей. Такое заявление мы хотим завтра принять на нашем пленарном заседании, хотя я знаю, что и МИД, и другие занимаются разработкой ответных мер", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что "прощать такие вещи, на мой взгляд, недопустимо, и это позиция не только России". "Заявления МИД Польши для нас неприемлемы. Это циничное решение, история их рассудит. Как можно глумиться над памятью?", - заявила она.

Президент Польши Анджей Дуда 22 июня утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 года, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 гг. МИД РФ назвал это решение "сознательной провокацией" и заявил, что она не останется без последствий.

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Персоны
Дуда, Анджей Матвиенко, Валентина Ивановна
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