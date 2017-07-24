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Матвиенко рассказала о своей предстоящей поездке в Крым

Политика
24 июля, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Спикер Совфеда пошутила, что "завтра выйдет очередная нота МИД Украины"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена провести часть своего отпуска в Крыму. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года, отвечая на вопрос о своих отпускных планах.

"Поеду в Крым, очень люблю море. Обязательно поеду. Раньше времени озвучиваю", - сообщила сенатор. При этом пошутила, что "завтра нота выйдет очередная нота МИД Украины".

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