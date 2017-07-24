Песков: принимать контрмеры, не имея четких данных о новых санкциях ФРГ, непродуктивно

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о том, что якобы Германия согласилась расширить санкционный список Евросоюза компаниями и физлицами, связанными с поставками турбинпроизводства концерна Siemens в Крым.
"Не считаем возможным комментировать сообщения Reuters, которые не содержат какой-то ссылки на хоть какой- то внятный источник, - сказал Песков. - Зачастую подобные сообщения потом оказывались фэйковыми, поэтому не считаем возможным это комментировать".
Отвечая на вопрос, будет ли Кремль реагировать на эти санкции или стараться их смягчить, пресс-секретарь главы государства также отметил, что считает неуместными какие-либо гипотетические рассуждения. "Поэтому говорить о каких-то эвентуальных ответных мерах, не имея четких вводных о принятых или не принятых решениях, было бы контрпродуктивно и делать этого не будем", - заключил Песков.