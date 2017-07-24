Матвиенко заявила об отсутствии противоречий между Совфедом и Госдумой

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что между верхней и нижней палатами Федерального собрания РФ отсутствуют серьезные противоречия.

"У нас априори не может быть противоречий, но бывают разногласия по некоторым законам", - сказала спикер на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2017 года, отвечая на вопрос о взаимодействии Госдумы и Совета Федерации. Она добавила, что главная и общая цель парламентариев - разрабатывать и принимать качественные законы.

Говоря о разногласиях, Матвиенко отметила, что они возникают в рамках "обычной рабочей практики и позволяют принимать более качественные законы".