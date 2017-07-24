СФ предложит Путину изучить возможность ограничений в отношениях с Польшей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность введения мер ограничительного характера в сферах сотрудничества с Польшей. Об этом говорится в проекте обращения палаты в связи с принятием в Польше закона, касающегося памятников советским воинам.

"Совет Федерации обращается к вам, Владимир Владимирович, с предложением потребовать от польской стороны неукоснительного выполнения договора от 22 мая 1992 года", - говорится в тексте обращения, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Просим также рассмотреть возможность введения мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев - инициаторов закона от 1 апреля 2016 года", - отмечается в проекте документа.

В проекте обращения, которое сенаторы намерены принять во вторник, 22 июля, также подчеркивается, что члены палаты осуждают целенаправленные попытки переписывания истории, предпринимаемые властями Польши. "Нельзя забывать, что благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство", - подчеркивается в проекте документа.

Сенаторы также намерены поддержать обращение Госдумы к парламентам стран Европы, которое было принято 19 июля "в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, и жертв Холокоста".

В документе также подчеркивается, что сам факт принятия Сеймом Польши поправок в закон о декоммунизации 22 июня (День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны) является кощунственным. "Практические действия по реализации закона после его вступления в силу станут нарушением договоров с Польшей и приведут к пересмотру нынешнего формата совместной работы с Республикой Польша по сохранению и содержанию мест памяти и захоронению польских военнослужащих и гражданских лиц на территории РФ", - говорится в проекте.

О законе

Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.