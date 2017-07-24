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Валерий Уткин назначен послом РФ в Намибии

Политика
24 июля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Ранее эту должность занимал Александр Худин

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Валерия Уткина чрезвычайным и полномочным послом России в Намибии, освободив от этой должности Александра Худина. Соответствующие указы подписаны в понедельник и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно данным на сайте МИД РФ, Худин был назначен послом в декабре 2009 года. До этого он с 1972 года работа в системе министерства иностранных дел, до назначения послом в 2005-2009 годах был заместителем директора департамента Северной Америки ведомства.

Валерий Уткин до сегодняшнего назначения был директором департамента Африки, курирующего сотрудничество с африканскими странами южнее Сахары.

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