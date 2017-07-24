Валерий Уткин назначен послом РФ в Намибии

Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборьюСпорт 24 июля, 17:35
Карпин сообщил, что покинул "Матч ТВ" ради тренерской деятельностиСпорт 24 июля, 17:31
Число дежурящих на водоемах Москвы спасателей увеличится из-за ожидающейся жарыМосква 24 июля, 17:25
Суд запретил "Рубину" продавать или расторгать договор с футболистом КанунниковымСпорт 24 июля, 17:24
JPost: израильская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству НетаньяхуМеждународная панорама 24 июля, 17:13
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцуОбщество 24 июля, 17:05
Новак: полное выполнение соглашения ОПЕК+ выведет с рынка еще 200 тыс. барр. нефти в суткиЭкономика и бизнес 24 июля, 16:58
Российские ватерполистки победили итальянок и вышли в полуфинал ЧМСпорт 24 июля, 16:56
ВФЛА отправила в IAAF заявки 20 российских легкоатлетов на участие в ЧМ-2017Спорт 24 июля, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Валерия Уткина чрезвычайным и полномочным послом России в Намибии, освободив от этой должности Александра Худина. Соответствующие указы подписаны в понедельник и опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно данным на сайте МИД РФ, Худин был назначен послом в декабре 2009 года. До этого он с 1972 года работа в системе министерства иностранных дел, до назначения послом в 2005-2009 годах был заместителем директора департамента Северной Америки ведомства.
Валерий Уткин до сегодняшнего назначения был директором департамента Африки, курирующего сотрудничество с африканскими странами южнее Сахары.