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Путин изложил "нормандской четверке" подходы РФ по ключевым положениям договоренностей

Политика
24 июля, 16:45 UTC+3 МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры России, ФРГ, Франции и Украины в телефонном разговоре условились о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне

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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в понедельник с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко в формате "нормандской четверки" в деталях изложил подходы РФ по ключевым положениям минских договоренностей.

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"Лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 г. Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей", - сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры заслушали отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ.

"Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне", - подчеркивает Кремль.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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