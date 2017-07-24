Путин изложил "нормандской четверке" подходы РФ по ключевым положениям договоренностей

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в понедельник с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко в формате "нормандской четверки" в деталях изложил подходы РФ по ключевым положениям минских договоренностей.
"Лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 г. Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей", - сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры заслушали отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ.
"Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне", - подчеркивает Кремль.