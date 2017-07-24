Кабмин увеличил финансирование работ по уничтожению химоружия почти на 3 млрд рублей

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство увеличило общий объем финансирования федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" на 2,93 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, финансирование программы увеличилось на 1,02% - на 2,93 млрд рублей - и составило 288,93 млрд рублей.
При этом затраты на создание объектов по уничтожению химического оружия уменьшились на 1,02 млрд рублей - до 192,99 млрд рублей, затраты на уничтожение запасов химоружия также снизились на 0,1 млрд рублей - до 91,06 млрд рублей, затраты на обеспечение уничтожения запасов химоружия, бывших объектов по производству химоружия и объекта по его разработке уменьшились на 0,03 млрд рублей - до 11,08 млрд рублей.
Данным постановлением также уточнены объемы капиталовложений для строительства объектов по уничтожению химоружия.