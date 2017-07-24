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Лавров подтвердил, что РФ выступает за урегулирование ситуации вокруг Катара через диалог

Политика
24 июля, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

В телефонном разговоре главы МИД России и Катара также затронули актуальные аспекты дальнейшего укрепления взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Москва выступает за скорейшее урегулирование ситуации вокруг Катара для консолидации стран региона в борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ по итогам телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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"Главы внешнеполитических ведомств России и Катара обменялись мнениями о предпринимаемых шагах по преодолению кризисной ситуации в отношениях Дохи с рядом других арабских столиц, - информировали в дипведомстве. - Лавров подтвердил поддержку ее урегулирования за столом переговоров, на основе взаимного учета интересов и озабоченностей вовлеченных сторон".

"Отмечалось, что скорейшее достижение договоренностей отвечало бы консолидации действий государств региона в рамках общих усилий по борьбе с международным терроризмом", - указали в министерстве.

Стороны также затронули актуальные аспекты дальнейшего укрепления взаимовыгодных российско-катарских связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, добавили на Смоленской площади.

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