Лавров подтвердил, что РФ выступает за урегулирование ситуации вокруг Катара через диалог

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Москва выступает за скорейшее урегулирование ситуации вокруг Катара для консолидации стран региона в борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ по итогам телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
"Главы внешнеполитических ведомств России и Катара обменялись мнениями о предпринимаемых шагах по преодолению кризисной ситуации в отношениях Дохи с рядом других арабских столиц, - информировали в дипведомстве. - Лавров подтвердил поддержку ее урегулирования за столом переговоров, на основе взаимного учета интересов и озабоченностей вовлеченных сторон".
"Отмечалось, что скорейшее достижение договоренностей отвечало бы консолидации действий государств региона в рамках общих усилий по борьбе с международным терроризмом", - указали в министерстве.
Стороны также затронули актуальные аспекты дальнейшего укрепления взаимовыгодных российско-катарских связей в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, добавили на Смоленской площади.