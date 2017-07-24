Путин встретится с вице-президентом Ирака 25 июня

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да", - ответил представитель Кремля на вопрос, состоится ли во вторник в Петербурге встреча Путина и аль-Малики.

Вице-президент Ирака находится с рабочим визитом в России. В понедельник он встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Иракский политик заявил, что вопрос о проведении осенью референдума о независимости Иракского Курдистана обсуждался во время его визита в Москву "в контексте видения будущего страны". "Мы поддерживаем интересы курдского народа, однако то, что мы видим сейчас, не служит интересам иракского народа в нужной степени, поэтому мы хотели бы серьезного диалога между Багдадом и Курдистаном, чтобы добиться урегулирования, однако пока мы видим, что ситуация развивается в противоположном направлении, не в интересах Ирака", - сказал он.

Аль-Малики отметил особую важность "создания в Ираке политического режима, который базировался бы на принципе политического большинства с тем, чтобы обеспечить надежное будущее иракскому народу, независимо от принадлежности иракских граждан к тем или иным этносам или конфессиям".