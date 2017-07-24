Лавров: работа над конституцией Сирии позволит договориться по персоналиям во власти

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Работа над конституцией Сирии ласт возможность легче договариваться по персоналиям во власти. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу Rudaw.

"По нашему глубокому убеждению, работа над новой конституцией Сирии позволит обеспечить те самые гарантии для всех сирийских групп, о которых я говорил, чтобы все этноконфессиональные и политические группы чувствовали себя защищенными новым основополагающим, основным законом Сирии, - сказал Лавров. - Когда все эти группы будут знать о тех гарантиях, которые им предоставлены, наверное, будет легче договариваться о том, как обеспечивать разделение властей, кого конкретно можно будет предлагать на те или иные должности в исполнительной и законодательной власти, как обеспечивать баланс сдержек и противовесов".

По словам министра, процесс выработки конституции только начался. "В свое время мы распространили примерный текст, как мы бы его видели, но не в качестве чего-то навязываемого сторонам извне, а в качестве, если хотите, провокации, - продолжил он. - На тот момент (в конце прошлого года) о конституции не многие хотели говорить, в том числе, исходя из неких узкокорыстных целей". "В этих усилиях по урегулированию каждый преследовал свою цель, а внесение нами примерного проекта конституции во многом послужило хорошим триггером для того, чтобы все активизировались в этой области", - добавил глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, те, кто говорили, что сначала они сменят режим Башара Асада, а потом будут решать все остальные вопросы, "конечно, не думали о своей стране, а думали лишь о том, чтобы пробраться во власть". "Те, кто говорили о том, что не будет никаких политических переговоров, пока они не организуют полное соблюдение прекращения огня по всей стране, также в общем-то лукавили, потому что сделать это невозможно хотя бы потому, что это не должно было предполагать прекращения антитеррористической борьбы, - сказал он. - Те, кто говорили о том, что без полной победы над терроризмом они никуда не будут двигаться, также не способствовали нормальному функционированию женевского процесса и в целом международных усилий".

Москва, напомнил министр, поддержала решения прошлого раунда переговоров в Женеве, когда спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил двигаться параллельно по четырем направлениям. "Как на данном этапе управляется Сирия с возможностью привлечения оппозиционеров, как готовятся конституция, выборы и четвертая "корзина" - это абсолютная необходимость продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом", - пояснил он.

"Мне кажется, что в таком ключе развития женевского процесса это уже воспринято всеми, кроме самых экстремально настроенных оппозиционеров, которых, наверное, можно отодвинуть на "обочину" политического процесса, поскольку они доказывают свою недоговороспособность", - сказал Сергей Лавров.

Южная зона деэскалации

Глава российского МИД сказал, что детали южной зоны деэскалации в Сирии окончательно согласовываются.

"Россия, США и иорданская сторона 7 июля договорились о создании первой такой зоны [деэскалации] на юго-западе Сирии, - сказал он. - Буквально в эти дни окончательно согласовываются детали того, как будет организовано функционирование этой зоны с точки зрения организации наблюдения за соблюдением Режима прекращения боевых действий (РПБД) и с точки зрения обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных грузов и пересечения границы этой зоны мирными гражданами в том или ином направлении".

"Так что этот подход, который был закреплен в Астане и сейчас реализуется на практике (помимо южной зоны будут создаваться еще три - прим. ТАСС), объединяет в себе нацеленность на успокоение ситуации через прекращение боевых действий и одновременно через содействие решению гуманитарных вопросов, - отметил Лавров. - По общему признанию, активность и достаточная результативность астанинского процесса в существенной степени помогла реанимировать женевский процесс, который около девяти месяцев был заморожен и лишь с января нынешнего года активизировался, что мы и приветствуем".

Москва, продолжил министр, активно работает со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, с США, ЕС, государствами региона и внерегиональными исламскими странами. "Безусловно, самым главным является организация прямого диалога между правительством САР и вооруженной умеренной оппозицией, то есть теми, кто противостояли и противостоят друг другу с оружием в руках в Сирии", - подчеркнул глава дипведомства РФ.

По его словам, Россия не против, чтобы к женевскому процессу подключались представители политической оппозиции, в том числе из числа иммигрантов. "Но решающую роль должны играть те, кто с оружием в руках находится на своей земле, отстаивает принципы, которые он исповедует, но остается в рамках верности сирийскому государству", - сказал Лавров.

Урегулирование кризиса в Сирии

По словам министра, окончательное урегулирование кризиса в Сирии зависит только от самих сирийцев. "Прежде всего, надо говорить о том, что могут и должны предпринять сами сирийские стороны, потому что только от них зависит окончательное урегулирование, - сказал министр. - Это признано в решениях Совета Безопасности ООН, где четко закреплено, что только сирийский народ может решить судьбу своей страны, а международное сообщество, внешние игроки и соседи призваны делать все для искоренения террористической угрозы и создания максимально благоприятных условий, чтобы сами сирийцы за столом переговоров договорились о том, в какой стране они будут жить".

"Есть критерии, которые невозможно избежать и обойти в этих переговорах, и это закреплено в тех же резолюциях Совета Безопасности - эта страна должна быть демократической и светской, - обратил внимание он. - Это очень важно, потому что целый ряд оппозиционеров, которые строят из себя демократов, наотрез отказываются признавать необходимость обеспечить светский характер будущего государства".

По словам Лаврова, Сирия должна быть страной, "в которой все представители любых этнических, религиозных и политических групп имеют равные права, всем им должны быть гарантированы безопасность и достойное участие в политической структуре общества". "Это общие рамки, которые всеми согласованы и в пределах которых предстоит искать конкретные формы политического урегулирования", - сказал глава МИД РФ.