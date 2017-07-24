Лавров: при референдуме о независимости Иракского Курдистана нужно учесть все последствия

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что реализация результатов референдума о независимости в Курдском автономном районе Ирака (Иракский Курдистан) будет учитывать все последствия решения, которое будет принято в результате волеизъявления. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу Rudaw.

"Рассчитываем, что при принятии окончательных решений будет просчитано все, что касается политических, геополитических, демографических и экономических последствий этого шага, в том числе с учетом того, что курдский вопрос шире границ современного Ирака и затрагивает ситуацию в целом ряде соседних государств", - сказал он.

"Мы рассчитываем, что воля курдского народа будет выражена мирно, и окончательные формы реализации результатов референдума будут сформулированы таким образом, чтобы учесть все факторы, о которых я сказал, в том числе обстановку в регионе и позиции соседних с Ираком стран", - добавил глава МИД РФ.

Лавров при этом подчеркнул, что "законные устремления курдов, как и других народов, необходимо реализовывать в рамках имеющихся норм международного права". "Это касается и того решения о проведении референдума, которое, как мы понимаем, было окончательно принято в Эрбиле", - добавил он.

По словам министра, в России известно о контактах руководства Курдского автономного района с соседними с Ираком государствами в связи с предстоящим референдумом. "Мы будем готовы, если такое будет сочтено возможным Багдадом и Эрбилем, также содействовать нормальному, взаимоуважительному течению этого процесса", - добавил Лавров. Референдум о независимости Иракского Курдистана намечен на 25 сентября 2017 года.

Урегулирование путем диалога

Лавров сказал, что Россия выступает за то, чтобы власти Ирака и представители Иракского Курдистана решали любые вопросы на основе взаимоприемлемых договоренностей через политический диалог.

По его словам, у Москвы и иракских курдов традиционно добрые отношения, имеющие давнюю историю. "С 2007 года функционирует Генеральное консульство России в Эрбиле (столице Иракского Курдистана - прим. ТАСС). В Москве бывают представители Курдского автономного района Ирака, - обратил внимание министр. - Мы поддерживаем контакты со всеми политическими движениями иракского Курдистана и делаем это в таких формах, которые не наносят ущерба нашим отношениям с Ираком как государством".

"Развиваем гуманитарные и образовательные контакты, - отметил глава МИД РФ. - Ежегодно выделяются стипендии в рамках квоты для Ирака, самостоятельная квота выделяется и для представителей Иракского Курдистана. Большую роль в развитии наших отношений играет курдская диаспора, которая живет в России и продолжает вносить вклад в укрепление наших связей с учетом, еще раз подчеркну, наших общих отношений с Ираком".

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы курдский народ, "как и любой другой народ на планете, реализовывал свои законные чаяния и устремления", разумеется, учитывая историю Ирака, в том числе новейшую, после того, как в 2003 году состоялась "противозаконная агрессия, и ведомые США внешние силы по большому счету разрушили государство, которое теперь приходится не без труда восстанавливать".

"Все это, конечно, сказалось и на отношениях между Багдадом и Эрбилем, - указал министр. - Мы знаем, что до сих пор решаются многие конституционные вопросы, в том числе относящиеся к территориальным аспектам, к распределению средств бюджета, доходов от нефти".

"Мы постоянно и последовательно выступаем за то, чтобы Багдад и Эрбиль решали эти и другие вопросы на основе компромисса и взаимоприемлемых договоренностей через политический диалог", - подчеркнул министр.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака - в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.