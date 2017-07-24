Лавров назвал настроения среди политических деятелей США "массовым психозом"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу Rudaw выразил удивление в связи с тем, как американские политические деятели могут быть подвержены массовому психозу.

"Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта, который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела, - сказал министр. - Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу".

"Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно, - отметил глава российского дипведомства. - Наверно, многие их тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это ненормально и каким-то образом должно прекратиться".

По его словам, американцы сами загоняют себя "на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать". "Важно, чтобы "вышел пар" из этой кампании, - указал Лавров. - Я не думаю, что кто-то может искусственно на нее повлиять, но она выдохнется, хотя бы потому, что, подчеркну еще раз, ни единого факта так и не было предъявлено. Все, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, "высосано из пальца".

Группа по кибербезопасности

Лавров сказал, что Россия до сих пор считает актуальным предложение о создании российско-американской рабочей группы по кибербезопасности. По его словам, итоги первой встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге 7 июля доказали, что Москва и Вашингтон могут вместе работать и находить решения, которые "будут в интересах регионального и более широкого глобального урегулирования различных проблем".

"Договорились создать канал по содействию урегулирования украинского кризиса, а также обсудить возможность создания совместной рабочей группы для рассмотрения любых проблем, которые возникают в сфере кибербезопасности, - напомнил министр. - Считаю это предложение по-прежнему актуальным".

"Некоторые конгрессмены в Вашингтоне стали обвинять президента США в том, что идя на такую договоренность, он якобы садится за стол "с дьяволом". Считаю, что это какая- то детская позиция, - подчеркнул Лавров. - Если кто-то чем- то озабочен и связывает это с неправомерными действиями России в киберпространстве, то любой нормальный человек будет заинтересован в том, чтобы напрямую поговорить с тем, кого подозревает".

Министр также отметил, что РФ уже многие годы продвигает в ООН правила ответственного поведения государств в киберпространстве и внесли соответствующий документ. "Нас трудно заподозрить в том, что мы уклоняемся от честного разговора на эту тему, - указал он. - Надеюсь, что и американская общественность не будет связывать руки администрации в участии в таком диалоге с нами".

О роли РФ и США в мире

По словам Лаврова, роль Москвы и Вашингтона в решении сложнейших проблем в разных регионах мира уникальна, никто не сможет подменить РФ и США на международной арене.

"Россия и США, если мы - я имею ввиду Россию и США - ответственно подходим к своей роли на международной арене, просто обязаны искать пути взаимодействия в решении сложнейших проблем в самых разных регионах мира, проблем, связанных с необходимостью недопущения распространения оружия массового уничтожения, а также проблем, связанных с необходимостью укрепить стратегическую стабильность, - подчеркнул министр. - Во всех этих сферах роль России и США уникальна, и всеми это признается. Никто не может нас подменить".

По его словам, то, что сейчас происходит в отношениях Москвы и Вашингтона не может радовать. "Мы унаследовали от прошлой администрации Барака Обамы огромное количество проблем, "мин замедленного действия" и просто подрывных решений, которые были приняты уже в период агонии, когда уходящая администрация, будучи абсолютно выбитой из седла результатами выборов, решила оставшееся у нее в Белом доме время делать гадости, прежде всего с учетом ее желания подорвать российско-американские отношения", - указал Лавров.