Законопроект об отзыве губернатора Севастополя внесен в парламент города

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Законопроект о порядке досрочного прекращения полномочий губернатора Севастополя внесен в городской парламент. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городского правительства.

"Глава города Дмитрий Овсянников утвердил проект закона "Об отзыве губернатора города Севастополя". Сегодня, 24 июля, он направлен в Законодательное собрание", - сказано в сообщении.

Согласно этому законопроекту, досрочно губернатор Севастополя может быть отозван в случае установленного судом факта нарушения законодательства, а также за установленное судом неоднократное неисполнение своих обязанностей без уважительных причин.

В этих случаях городская избирательная комиссия должна направить в Заксобрание документы, необходимые для голосования по отзыву градоначальника. За отзыв должно проголосовать не менее половины севастопольских депутатов. Далее избирком уведомляет о результатах голосования губернатора и направляет в адрес президента РФ соответствующее решение. Решение об отзыве принимает городской парламент по представлению президента страны.

Ранее сообщалось, что 10 сентября 2017 года в Севастополе пройдут первые в истории прямые выборы губернатора. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено.

Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора. Одновременно был поднят и вопрос о необходимости разработки законопроекта о порядке отзыва градоначальника.