Путин встретится с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Вице-президент Ирака, председатель фракции "Государство закона" парламента страны Нури аль-Малики в рамках своего визита в Россию, который начался 23 июля и закончится 26 июля, уже провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Борьба с терроризмом

Нури аль-Малики 24 июля обсудил с Сергеем Лавровым наращивание взаимодействия в борьбе с терроризмом в Ираке. При этом глава МИД РФ отметил, что Москва солидарна с усилиями Багдада по искоренению террористической угрозы в регионе.

Представитель арабской республики также отмечал, что Ирак находится на пороге нового этапа развития и заинтересован в участии России для сохранения политического равновесия в стране. Такое равновесие, по словам вице- президента Ирака, возможно "поддерживать при помощи взаимодействия в энергетике, в военно-техническом сотрудничестве, в политическом плане". Как отметил аль-Малики, есть вероятность, что Ирак будет "подвергаться новым вызовам в политической сфере, это связано с вмешательством извне во внутренние дела региона".

Межпарламентское сотрудничество

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Нури аль-Малики попросила его рассмотреть возможность участия представительниц Ирака во II Евразийском женском форуме, который пройдет в России в следующем году. Председатель верхней палаты российского парламента также выразила надежду, что глава Совета представителей (парламента) Ирака Салим аль-Джабури примет участие в 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет осенью в Санкт-Петербурге.

Матвиенко отметила, что несмотря на активность политических контактов, межпарламентское взаимодействие между двумя странами пока отстает.

Она призвала активизировать сотрудничество между парламентами двух стран в разных сферах, "подумать над созданием групп дружбы России и Ирака". Кроме того, Матвиенко считает полезным взаимный обмен опытом в законотворческой работе. В частности, по ее словам, Совфед готов поделиться опытом и помочь в работе по созданию верхней палаты парламента Ирака.

В ответ Нури аль-Малики заявил, что Ирак открыт для более тесного взаимодействия с Россией на фоне успехов в борьбе с терроризмом в регионе.

"Мы стремимся к большей открытости и укреплению уз дружбы с Россией, - сказал он. - Сейчас пришло время, чтобы еще больше открыться перед Россией в свете того, чего удалось добиться в сфере борьбы с терроризмом и террористическими организациями".

Политик также отметил, что Ирак верит в роль России в решении большого количества международных проблем, укреплении безопасности как в ближневосточном регионе, так и во всем мире. Он также напомнил, что "кроме встречи на парламентском уровне, нас ещё ждёт встреча с президентом Путиным - все это сигнал твердого желания укрепления двусторонних отношений".

Обсуждение Курдистана

Иракский политик после переговоров с главами МИД и Совета Федерации заявил, что вопрос о проведении осенью референдума о независимости иракского Курдистана обсуждался во время его визита в Москву "в контексте видения будущего страны".

"Мы поддерживаем интересы курдского народа, однако то, что мы видим сейчас, не служит интересам иракского народа в нужной степени, поэтому мы хотели бы серьезного диалога между Багдадом и Курдистаном, чтобы добиться урегулирования, однако пока мы видим, что ситуация развивается в противоположном направлении, не в интересах Ирака", - сказал он.

Аль-Малики отметил особую важность "создания в Ираке политического режима, который базировался бы на принципе политического большинства с тем, чтобы обеспечить надежное будущее иракскому народу, независимо от принадлежности иракских граждан к тем или иным этносам или конфессиям".