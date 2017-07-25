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Совфед обсудит более 70 законов на последнем заседании весенней сессии

Политика
25 июля, 0:18 UTC+3 МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Как ожидается, сенаторы также примут обращение в связи с одобрением в Польше закона о запрете пропаганды коммунизма

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации соберется во вторник на свое последнее заседание весенней сессии. Сенаторам предстоит рассмотреть более 70 законов, включая законы о введении курортного сбора и о присяге при принятии в гражданство РФ.

Ожидается, что в начале заседания сенаторы примут обращение в связи с одобрением в Польше закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, который предусматривает демонтаж памятников советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. В проекте обращения, в частности, содержится предложение президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность принятия мер ограничительного характера в отношении этой страны.

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Также парламентарии обсудят введение курортного сбора в четырех российских регионах: в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском и Ставропольском краях. Закон предусматривает проведение в этих регионах в 2018-2022 годах эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма. В этих субъектах РФ вводится плата за пользование курортной инфраструктурой и определяется размер курортного сбора (от 50 до 100 рублей).

Кроме того, верхняя палата парламента рассмотрит закон, которым вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства РФ, а также определяются основания для его отзыва у осужденных за терроризм и экстремизм. Документ определяет порядок принятия присяги и предусматривает, что отказ заявителя от принесения присяги будет являться основанием для отмены решения о приобретении российского гражданства.

Этот же закон устанавливает, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя РФ, и лицо совершило преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отзыва решения о предоставлении гражданства РФ.

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Курортный сбор в России Присяга при вступлении в гражданство РФ
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