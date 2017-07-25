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Патрушев проведет во Вьетнаме консультации по вопросам безопасности

Политика
25 июля, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В ходе предыдущих консультаций секретарь Совбеза России встречался в Ханое с руководством профильных ведомств Вьетнама

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит 25 июля Социалистическую Республику Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"В Ханое Николай Патрушев проведет плановые консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в области безопасности", - говорится в сообщении.

Предыдущие экспертные консультации Патрушева во Вьетнаме проходили 15-16 марта 2016 года. Глава Совбеза РФ встречался в Ханое с руководством профильных ведомств для обсуждения вопросов региональной и международной безопасности, российско-вьетнамского политического и экономического сотрудничества, военного и военно-технического сотрудничества, двустороннего взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб.

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