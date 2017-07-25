Совфед просит представить предложения по возможным санкциям в отношении Польши

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши. Об этом говорится в обращении палаты, принятом во вторник на пленарном заседании.

"Совет Федерации обращается к вам, Владимир Владимирович, с предложением потребовать от польской стороны неукоснительного выполнения договора от 22 мая 1992 года", - говорится в тексте обращения.

"Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев - инициаторов закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что члены палаты осуждают целенаправленные попытки переписывания истории, предпринимаемые властями Польши. "Нельзя забывать, что благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство", - отмечается в обращении.

О законе

Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.