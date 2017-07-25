Рогозин с иронией воспринял призыв закрыть ему въезд в Молдову

Пахомов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляемСпорт 25 июля, 11:51
IAAF перед ЧМ заслушает доклад о ходе восстановления ВФЛА в организацииСпорт 25 июля, 11:49
Рогозин с иронией воспринял призыв закрыть ему въезд в МолдовуПолитика 25 июля, 11:47
"Металлург" и "Ак Барс" подадут апелляцию на дисквалификацию ЗариповаСпорт 25 июля, 11:45
Омский НПЗ увеличит глубину переработки до 97% и выход светлых нефтепродуктов до 80%ТЭК 25 июля, 11:40
Врач: говорить об участии футболиста "Динамо" Соу в матче с "Ахматом" преждевременноСпорт 25 июля, 11:31
Индийские "города будущего" потенциально опасны для окружающей средыСоциальная ответственность 25 июля, 11:30
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 25 июля, 11:30
ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство НемцоваМеждународная панорама 25 июля, 11:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин с иронией воспринял онлайн-петицию группы гражданских активистов Молдавии с призывом объявить его в этой стране персона нон-грата.
"Знаем мы этих "активистов", - написал он на своей странице в Facebook, сопроводив запись фотографией военнослужащего одной из западных стран, набирающего что-то на компьютере. Подобные фото используются в сети в качестве мемов из серии "дочь офицера" (когда кто-то пытался выдать себя за жительницу Крыма, осуждающую события "Крымской весны") и т. д.
Как ранее сообщали СМИ, группа активистов открыла онлайн-петицию, адресованную парламенту, президенту и премьер-министру Молдавии с требованием запретить Рогозину въезд в страну.
Ранее зампред российского правительства подтверждал свое намерение посетить Молдавию и Приднестровье к 25-летию миротворческой операции на Днестре.