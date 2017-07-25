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Рогозин с иронией воспринял призыв закрыть ему въезд в Молдову

Политика
25 июля, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Соответствующая онлайн-петиция была ранее открыта молдавскими активистами

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин с иронией воспринял онлайн-петицию группы гражданских активистов Молдавии с призывом объявить его в этой стране персона нон-грата.

"Знаем мы этих "активистов", - написал он на своей странице в Facebook, сопроводив запись фотографией военнослужащего одной из западных стран, набирающего что-то на компьютере. Подобные фото используются в сети в качестве мемов из серии "дочь офицера" (когда кто-то пытался выдать себя за жительницу Крыма, осуждающую события "Крымской весны") и т. д.

Как ранее сообщали СМИ, группа активистов открыла онлайн-петицию, адресованную парламенту, президенту и премьер-министру Молдавии с требованием запретить Рогозину въезд в страну.

Ранее зампред российского правительства подтверждал свое намерение посетить Молдавию и Приднестровье к 25-летию миротворческой операции на Днестре.

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