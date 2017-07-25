Центр по примирению опроверг сообщения об авиаударе в Восточной Гуте

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ДАМАСК, 25 июля. /ТАСС/. Российские ВКС не наносили ударов в Восточной Гуте, а сообщения западных СМИ о воздушном ударе - ложь, сообщили во вторник в российском Центре по примирению враждующих сторон.
"Сообщения западных СМИ со ссылкой на финансируемых Великобританией "Белых касок" и лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" о якобы воздушном ударе вечером 24 июля по зоне деэскалации "Восточная Гута" - абсолютная ложь, направленная на дискредитацию мирного процесса. В ходе рабочих контактов с представителями оппозиционных группировок в "Восточной Гуте" подтверждено, что никаких боевых действий в этой зоне деэскалации не велось, воздушных ударов не было", - сказали в Центре.