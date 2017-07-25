Песков: Путин пока не принимал решений по ограничению взаимодействия с Польшей

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не принимал каких-либо решений об ограничении сотрудничества с Польшей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-либо решений президентом Путиным не принималось", - сказал представитель Кремля.
Он обратил внимание на то, что предложение об ограничении сотрудничества с Польшей исходит от Совета федерации. "Насколько нам известно, она [инициатива] будет дальше прорабатываться в профильных комитетах и комиссиях", - отметил Песков. И предложил: "Дождемся каких-то формулировок, что же конкретно предлагают наши сенаторы".
"Еще раз повторяю: глава государства, который определяет внешнюю политику Российской Федерации по Конституции, пока никаких решений не принимал и не озвучивал", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.
При этом он оставил без комментариев вопрос о том, как в целом в Кремле относятся к идее юридически ответить на действия Польши.
Во вторник Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.
"Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев - инициаторов закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц", - говорится в документе.
Сейм Польши 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которыми, в частности, предусматривается демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Президент Польши Анджей Дуда 17 июля этого года утвердил изменения в закон. МИД РФ назвал это решение сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий.