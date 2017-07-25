Песков, комментируя возможность поставок оружия Киеву, предостерег от эскалации конфликта

Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛАСпорт 25 июля, 14:55
ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили нормативСпорт 25 июля, 14:53
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажировЭкономика и бизнес 25 июля, 14:51
Колобков: российские легкоатлеты способны показать высокий результат на ЧМСпорт 25 июля, 14:51
Борзаковский: российские легкоатлеты на ЧМ могут завоевать шесть-семь медалейСпорт 25 июля, 14:45
Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к ЧМСпорт 25 июля, 14:42
Библиотеки ИНИОН и Института научной и технической информации могут объединитьНаука 25 июля, 14:37
Легкоатлеты РФ могут воспользоваться помощью массажистов из других сборных на ЧМСпорт 25 июля, 14:36
"Медвешчак" не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом СмитомСпорт 25 июля, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения сторон в Донбассе, будут отдалять урегулирование конфликта на востоке Украины.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности поставок американского оружия Киеву.
"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", - сказал представитель Кремля.
Ранее в интервью Би-би-си Волкер, совершивший свою первую поездку на Украину, заявил, что "оборонительное оружие позволит Украине защитить себя". В то же время он не стал утверждать, что Вашингтон пойдет на передачу Киеву оружия. "Это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения", - подчеркнул он. Волкер также считает, что обеспечение мира в Донбассе потребует нового стратегического диалога с Россией.