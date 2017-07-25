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Песков, комментируя возможность поставок оружия Киеву, предостерег от эскалации конфликта

Политика
25 июля, 13:46 дата обновления: 25 июля, 13:52 UTC+3

Так пресс-секретарь прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения сторон в Донбассе, будут отдалять урегулирование конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности поставок американского оружия Киеву.

"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", - сказал представитель Кремля.

Ранее в интервью Би-би-си Волкер, совершивший свою первую поездку на Украину, заявил, что "оборонительное оружие позволит Украине защитить себя". В то же время он не стал утверждать, что Вашингтон пойдет на передачу Киеву оружия. "Это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения", - подчеркнул он. Волкер также считает, что обеспечение мира в Донбассе потребует нового стратегического диалога с Россией. 

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Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
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