Песков: привлечение миротворцев в Донбасс возможно лишь с согласия участников конфликта

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Привлечение каких-либо наблюдательных сил на линию разграничения в Донбассе возможно лишь при согласии на это участников конфликта - Киева и провозглашенных республик Донбасса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается привлечения каких-либо наблюдательных сил на разделительную линию, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта", - сказал представитель Кремля.

В понедельник, 24 июля, по итогам телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) пресс-служба президента Украины опубликовала сообщение о том, что Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул "важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН". В самой ООН позднее сообщили, что не ведут планирования миротворческой операции на востоке Украины, но готовы внести положительный вклад в стабилизацию ситуации в Донбассе.

На протяжении последних лет украинская сторона неоднократно поднимала вопрос о размещении международного контингента в зоне конфликта в Донбассе, а также открытии в восточной части страны офиса ООН, который бы следил за ситуацией. В апреле этого года Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном "предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН". В том же месяце пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что введение миротворцев нужно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Донецкой и Луганской народными республиками. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров напомнил, что в минских договоренностях, которые являются базовыми документа по урегулированию конфликта на востоке Украины, речь ни о каких миротворцах не идет. Впрочем, по его словам, "это не значит, что не может быть дополнительных соглашений", которые потребуют одобрения всех сторон конфликта.