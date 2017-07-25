Россия и США не ведут переговоров о возобновлении соглашения об усыновлении детей

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не ведут переговоров о возобновлении действия соглашения об усыновлении детей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не ведутся, это все, что я могу вам сказать", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, не возвратились ли РФ и США к переговорам по отмене действия так называемого "закона Димы Яковлева", запрещающего гражданам США усыновлять детей из России.
Ранее Дональд Трамп сообщил в интервью газете The New York Times (NYT), что во время ужина, организованного в рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге, он обсуждал с российским коллегой тему усыновления в Соединенных Штатах детей из РФ. Пресс-секретарь российского лидера позднее подтвердил, что эта тема действительно затрагивалась.
Российско-американское соглашение о сотрудничестве в области усыновления официально прекратило действие с 1 января 2014 года. Ранее в США погибли несколько детей из России, усыновленных гражданами США.
Первого января 2013 года вступил в силу так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий передачу российских детей на усыновление гражданам США. Сам Дима Яковлев из Псковской области погиб в 2008 году, через три месяца после усыновления гражданами США.