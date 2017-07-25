Кремль не комментирует сообщения СМИ о якобы возможной отставке Тиллерсона

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кремль не считает надежными голословные сообщения СМИ о возможности отставки Госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что нынешний глава внешнеполитического ведомства США может уйти в отставку.

"Мы пока не слышали каких-либо официальных заявлений, или заявления самого господина Тиллерсона на этот счет, или заявлений из Белого дома. Поэтому нам нечем руководствоваться для того, чтобы давать какую-то оценку", - сказал Песков. Он добавил, что "голословные заявления ряда СМИ, к сожалению, в последнее время мы не можем квалифицировать как надежные источники и не делаем этого".