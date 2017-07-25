Слуцкий: военная помощь США Украине подорвет процесс урегулирования в Донбассе

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Поставки оружия США Украине могут лишь осложнить процесс мирного урегулирования в Донбассе. Об этом во вторник заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Поставки американского оружия на Украину вряд ли будут способствовать установлению мира в Донбассе. Военная помощь - это не тот путь, который приведет к урегулированию конфликта", - подчеркнул он.
При этом, на взгляд главы комитета, обсуждение этого вопроса в США "лишний раз доказывает, что "американским кураторам" киевской власти, как и в годы президентства Обамы, мир на Украине не нужен". "Им по-прежнему выгодна еще одна горячая точка, причем непосредственно на границе с Россией для продвижения своих интересов по построению однополярного мира", - полагает депутат.
Он уверен, что "силовой альтернативы минским соглашениям не существует". "Необходимо добиваться от киевских властей выполнения их политической части. Только так можно прекратить кровопролитие на юго-востоке Украины, где ежедневно гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети", - заключил Слуцкий.
Вашингтон рассматривает вопрос о возможном направлении американского оружия Украине, подтвердил во вторник специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Би-би-си. По его словам, "оборонительное оружие позволит Украине защитить себя". В то же время Волкер не стал утверждать, что Вашингтон пойдет на этот шаг, подчеркнув, что обеспечение мира в Донбассе потребует нового стратегического диалога с Россией.