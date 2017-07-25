Прием заявлений на голосование по месту пребывания начнется 26 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Граждане с 26 июля смогут подавать в избиркомы заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центризбиркома России.

В пресс-службе напомнили, что 26 июля Центризбирком открывает информационно-справочный центр для консультирования граждан по вопросам голосования без открепительных удостоверений по месту пребывания.

"В этот же день начинается прием заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения. Заявления можно будет подать в 20 регионах страны, где 10 сентября пройдут выборы высших должностных лиц субъектов и выборы депутатов парламентов субъектов", - говорится в сообщении.