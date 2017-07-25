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Путин: ситуация в ближневосточном регионе остается сложной

Политика
25 июля, 15:08 UTC+3 СТРЕЛЬНА СТРЕЛЬНА 25, июля. /ТАСС

Глава российского государства также отметил активизацию экономического сотрудничества между Россией и Ираком

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СТРЕЛЬНА, 25 июля. /ТАСС/. Ситуация в ближневосточном регионе и, в частности, в Ираке остается сложной, в России это понимают. На это указал во вторник президент России Владимир Путин на встрече с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики

Глава российского государства также отметил активизацию экономического сотрудничества между странами. "Мы запустили работу межправкомиссии. По направлению экономического сотрудничества предстоит многое сделать. У нас есть и другие направления сотрудничества, в частности военно-техническое взаимодействие, Россия здесь ведет себя очень активно", - добавил Путин.

Российский президент предложил вице-президенту Ирака обсудить наряду с вопросами двустороннего сотрудничества ситуацию в ближневосточном регионе.

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