МИД РФ требует от властей Украины незамедлительно предоставить консульский доступ к Агееву

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия требует от Украины незамедлительно предоставить доступ консульским должностным лицам к задержанному гражданину РФ Виктору Агееву. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии МИД РФ.

"Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, - указали в дипломатическом ведомстве. - Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву".

В российском дипведомстве подчеркнули, что попытки ряда СМИ представить ситуацию так, будто российские дипломаты не интересуются судьбой Агеева, не соответствуют действительности. "МИД России держит на постоянном контроле ситуацию со всеми российскими гражданами, у которых возникают проблемы на Украине, включая случай Агеева", - указали в ведомстве.

В министерстве добавили, что российские дипломаты на Украине находятся в постоянном контакте с адвокатом Агеева и делают все необходимое для обеспечения защиты прав задержанного россиянина.

"Неотложные мероприятия"

В министерстве также пояснили, что как только стало известно о задержании Агеева, посольство России в Киеве направило ноту с просьбой разрешить встречу с ним в максимально сжатые сроки. "МИД Украины разрешение дал, однако управление СБУ в Луганской области, к которому в соответствии с процедурой обратилось генконсульство России в Харькове, сообщило, что в связи с проведением "неотложных следственных (розыскных) мероприятий такая встреча возможна не ранее 24.07.2017", - продолжили в министерстве.

В то же время, указали в ведомстве, это не помешало украинским властям "приглашать к задержанному россиянину представителей СМИ для раскручивания любимой киевскими властями темы о якобы имеющей место "российской агрессии на Украине". "Очевидно, что в своей антироссийской истерии киевский режим совершенно не думает о гуманитарной составляющей вопроса, используя в качестве информповода даже материнские чувства для того, чтобы выставить себя в выгодном свете", - добавили в МИД РФ.

Как сообщалось ранее, россиянин Виктор Агеев был задержан украинской стороной. Киев утверждает, что Агеев является действующим военнослужащим по контракту Вооруженных сил РФ. В Минобороны РФ ранее уже опровергали эту информацию, сообщив, что Агеев был уволен в запас еще в мае 2016 года.