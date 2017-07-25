Директор СВР России встретился в Иране со спикером парламента

Британец Пити установил мировой рекорд в плавании на 50 м брассом второй раз за деньСпорт 25 июля, 19:28
Восстановление земель позволит островным государствам избежать затопленияСоциальная ответственность 25 июля, 19:17
Американка Ледеки стала 12-кратной чемпионкой мира по плаваниюСпорт 25 июля, 19:13
Красных чуть не плакал от усталости на ЧМ после завоевания бронзы на 200 м кролемСпорт 25 июля, 19:06
Участники конкурса "Мы строим мост": Владимир Кирюхин — инженер и поэтОбщество 25 июля, 19:05
Все смешалось в Белом доме: какие перестановки грядут в администрации ТрампаМеждународная панорама 25 июля, 19:00
Российские шпажисты завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованиюСпорт 25 июля, 18:55
Качество продуктов в Великобритании может упасть после выхода из ЕССоциальная ответственность 25 июля, 18:52
Мутко: "Волгоград-Арена" к концу июля будет готова к засеву газонаСпорт 25 июля, 18:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕГЕРАН, 25 июля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе рабочего визита в Исламскую Республику Иран встретился с главой иранского парламента Али Лариджани. Об этом ТАСС сообщил официальный источник в российской делегации.
"В рамках рабочего визита в Тегеран директора СВР России С. Е. Нарышкина 25 июля прошла его встреча со спикером иранского парламента Али Лариджани. Состоялся обмен мнениями по вопросам российско-иранских двусторонних отношений и взаимодействия государственных органов, в том числе специальных служб в сфере противодействия международному терроризму", - сообщил источник.