Директор СВР России встретился в Иране со спикером парламента

ТЕГЕРАН, 25 июля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе рабочего визита в Исламскую Республику Иран встретился с главой иранского парламента Али Лариджани. Об этом ТАСС сообщил официальный источник в российской делегации.

"В рамках рабочего визита в Тегеран директора СВР России С. Е. Нарышкина 25 июля прошла его встреча со спикером иранского парламента Али Лариджани. Состоялся обмен мнениями по вопросам российско-иранских двусторонних отношений и взаимодействия государственных органов, в том числе специальных служб в сфере противодействия международному терроризму", - сообщил источник.