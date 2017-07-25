Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор СВР России встретился в Иране со спикером парламента

Политика
25 июля, 18:32 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 25, июля. /ТАСС

Сергей Нарышкин и Али Лариджани обсудили вопросы российско-иранских двусторонних отношений и взаимодействия госорганов, в том числе спецслужб в сфере противодействия международному терроризму

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 25 июля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе рабочего визита в Исламскую Республику Иран встретился с главой иранского парламента Али Лариджани. Об этом ТАСС сообщил официальный источник в российской делегации.

"В рамках рабочего визита в Тегеран директора СВР России С. Е. Нарышкина 25 июля прошла его встреча со спикером иранского парламента Али Лариджани. Состоялся обмен мнениями по вопросам российско-иранских двусторонних отношений и взаимодействия государственных органов, в том числе специальных служб в сфере противодействия международному терроризму", - сообщил источник.

Смотрите также

Глава ЦРУ: Иран стремится стать гегемоном на Ближнем Востоке

Володин принял приглашение посетить Иран

Лавров: теракты в Иране показывают, что всплеск международного терроризма беспрецедентен

МИД РФ: волна расширения ШОС должна включать не только Индию, Пакистан, но и Иран

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Россия
Персоны
Нарышкин, Сергей Евгеньевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские возбудили дело после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве
2
Гутенев: ситуация с Siemens подрывает доверие к европейскому бизнесу
3
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
4
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
5
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
6
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
7
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама